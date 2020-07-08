2020-07-08T16:44:58+03:00
Общество

В Самаре задержали автоугонщика, который «просто хотел покататься»

Мужчине грозит тюрьма за неконтролируемые желания
Владислав КИРСАНОВ
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Расследование обстоятельств дела продолжаетсяРасследование обстоятельств дела продолжаетсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Полицейские Самары задержали местного жителя, который подозревается в угоне отечественного автомобиля. Транспортное средство пропало ночью со стоянки рядом с одним из домов на улице Стара-Загора. Прибывшие правоохранители предприняли комплекс мер, чтобы установить подозреваемого.

– Вскоре авто было обнаружено на стоянке на улице Ставропольской. Машина была на ходу, но у нее был поврежден кузов. Через некоторое время был задержан 33-летний ранее судимый за кражу местный житель. Он полностью признал свою вину, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Свой поступок мужчина аргументировал тем, что захотел покататься на чужой машине. Возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до пяти лет тюрьмы

ИСТОЧНИК KP.RU

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