В Самаре мужчину зажало прессом для картона
В Железнодорожном районе Самары сегодня днем произошел несчастный случай. В ЧП пострадал сотрудник компании "Картон".
- Мужчину зажало прессом для картона, - рассказали в Поисково-спасательной службы Самарской области, сотрудников которых вызвали на место происшествия.
Вызов к спасателям поступил в 11.40, на предприятие отправили смену из техногенного отряда спасателей. Чтобы извлечь тело сотрудника компании, пришлось использовать гидравлический инструмент.
Работы были завершены лишь в половине второго дня. Разбираться в обстоятельствах произошедшего теперь предстоит сотрудникам правоохранительных органов. Кроме того, вероятно, проверку того, как на предприятии соблюдались меры безопасности, теперь захотят провести и иные надзорные ведомства.
Официальной информации о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего пока не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU