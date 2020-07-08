2020-07-08T20:10:03+03:00
Происшествия

В Самаре мужчину зажало прессом для картона

Извлекать тело пришлось спасателям
Александра БУДАЕВА
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Мужчину зажало прессом для картона. Фото: Поисково-спасательная служба Самарской областиМужчину зажало прессом для картона. Фото: Поисково-спасательная служба Самарской области
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В Железнодорожном районе Самары сегодня днем произошел несчастный случай. В ЧП пострадал сотрудник компании "Картон".

- Мужчину зажало прессом для картона, - рассказали в Поисково-спасательной службы Самарской области, сотрудников которых вызвали на место происшествия.

Вызов к спасателям поступил в 11.40, на предприятие отправили смену из техногенного отряда спасателей. Чтобы извлечь тело сотрудника компании, пришлось использовать гидравлический инструмент.

Работы были завершены лишь в половине второго дня. Разбираться в обстоятельствах произошедшего теперь предстоит сотрудникам правоохранительных органов. Кроме того, вероятно, проверку того, как на предприятии соблюдались меры безопасности, теперь захотят провести и иные надзорные ведомства.

Официальной информации о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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