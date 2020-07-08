Появилось видео, как горящие в Самаре дома тушат с пожарного корабля

8 Июль 2020 2020-07-08T20:14:59+03:00

Пожарный корабль "Геннадий Яровой" вызвали, потому что пожарным не хватало воды.

Несмотря на то, что полыхающие постройки стояли недалеко от реки Самары, пожарным оказалось недостаточно воды

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Сегодня в Самаре 15 пожарных машин и пожарный корабль тушили два жилых дома в Железнодорожном районе. ЧП произошло в поселке Шмидта на ул.Набережная реки Самара

Предварительная причина произошедшего - неисправность электропроводки. Специалисты считают, что полыхнул сначала летний домик, потом огонь перекинулся на соседей. В итоге, когда в полдень прибыли пожарные, пламенем были охвачены жилые дома №№726 и 728, площадь пожара на тот момент составляла 300 кв метров, но огонь быстро распространялся.

- Мы столкнулись с трудностью: в наружных источниках водоснабжения было недостаточно воды, - прокомментировал ситуацию начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Боко. - Поэтому было отдано распоряжение о направлении к месту ЧП пожарного корабля.

Специалисты считают, что причиной пожара могла стать неисправная электропроводка.Фото: предоставлено пресс-службой

Остановить распространение огня удалось час спустя. К тому моменту на месте работали 66 спасателей, 15 единиц техники и пожарный корабль "Геннадий Яровой". От огня пострадали постройки на площади 600 кв метров. Открытое горение огня ликвидировали в 13.27, после чего пожарные остались "проливать" конструкции, чтобы огонь не вспыхнул вновь.

Погибших и пострадавших нет, сведения о числе эвакуированных людей разнятся: МЧС сообщает об одном человеке, полиция - о четырех. Все они из горящих строений выбрались самостоятельно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/789469" frameborder="0"></iframe> В Самаре горящие дома тушили при помощи пожарного корабля.предоставлено пресс-службой

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ИСТОЧНИК KP.RU