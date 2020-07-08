2020-07-08T20:43:39+03:00
Общество

Синоптики рассказали, когда в Самарскую область придет похолодание

В конце неделю нас ждут грозы, шквальный ветер и даже местами град
Александра БУДАЕВА
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В такую жару из офисов хочется сбежать на пляж, главное - зонтик не забыть!В такую жару из офисов хочется сбежать на пляж, главное - зонтик не забыть!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 8 июля, как говорят синоптики, местами в Самарской области температура воздуха достигала 42 градусов.

Та же картина нас ждет завтра. В ночь с 8 на 9 июля прогнозы обещают 17-22 градуса тепла по области, а завтра днем регион снова накроет испепеляющая жара: В Самаре - 35-37 градусов, в Тольятти и Сызрани - 34-36 градусов, по области - по местами воздух прогреется до 40-42 градусов. А сколько же градусов можно прочувствовать на себе, находясь под палящими лучами солнца? Об этом специалисты умалчивают.

- Сухая, жаркая и почти безветренная погода может измениться в конце недели, - обещают синоптики. - Фронтальные разделы атлантического циклона принесут кратковременные грозовые дожди и шквалистое усиление ветра в отдельных районах. Изнурительная жара сменится более комфортным температурным режимом.

Уже в пятницу местами по региону "прокатятся" грозы, дожди и даже град. Правда, температура воздуха будет колебаться от 26 до 37 градусов тепла.

В субботу Самарскую область ждет переменная облачность, сильный ветер (до 15-20 метров в секунду) и 25-30 градусов тепла.

Уважаемые читатели, а какие температурные рекорды зафиксировали в эти дни вы? Пишите в комментариях!

ИСТОЧНИК KP.RU

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