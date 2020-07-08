Самарские спасатели за смену вытаскивают из воды по 3-4 человека

8 Июль 2020 2020-07-08T21:00:23+03:00

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В 40-градусную жару самарцы стараются выбраться поближе к воде. Кто-то едет на набережную, другие выбирают более уединенные места для отдыха - озера, речушки, затоны. Если водолазы не чистили дно, а на пляже нет поста спасателей, то с большой долей вероятности это именно то место, которое называют "диким".

По данным облМЧС, с начала года в воде гибли уже 30 человек, поэтому сейчас рейды проводит не только ГИМС, но и спасатели, плюс городские власти.

- В этом году на берегу Волги работают 14 спасательных постов, оснащенных специальным оборудованием, спасательными жилетами и кругами, мегафонами, рациями и прочими необходимыми вещами, - рассказал заведующий сектором обеспечения защиты населения администрации Самары Владислав Паринов. - Ежедневно на оборудованных городских пляжах работают 44 спасателя.

Последние рассказали: за смену помогать приходится 3-4 отдыхающим, которые полезли в воду и не рассчитали силы. Чаще всего это старики, дети, плюс нетрезвые горожане.

Именно поэтому на "диких" пляжах так опасно: если вдруг что случится, то помощи ждать неоткуда. Специалисты просят не рисковать зря: не нырять в незнакомых местах, не распивать спиртное на пляжах и не перегреваться на солнце.

ИСТОЧНИК KP.RU