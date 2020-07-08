Коммунальная авария в Сызрани: горожан просят пока не поливать огороды

8 Июль 2020 2020-07-08T21:33:05+03:00

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Сегодня в Заусиновском районе Сызрани произошла крупная коммунальная авария, из-за которой некоторые районы остались без холодной воды.

- Аварийная утечка произошла на основном водоводе диаметром 530 мм, по которому подается вода на город, - объяснил глава Сызрани Николай Лядин. - Эта утечка уже найдена, ведутся работы по ее устранению.

Работы вели сотрудники ООО "Сызраньводоканал". Горадминистрация сообщала, что из-за ЧП вода есть, но идет с пониженным давлением, особенно это прочувствуют жители многоэтажек на Монгоре и Образцовской площадке. Для тех, кому пришлось совсем нелегко, организовали развоз воды.

А жителей частного сектора попросили для поливки огорода использовать собственные емкости и резервуары, а не городскую систему водоснабжения - это объяснили тем, что массовый полив посадок на дачах может привести к опустошению городских резервуаров, тогда без воды останутся все - и дачники, и горожане.

Через некоторое время после первого сообщения о коммунальной аварии сызранские власти признали: в отдаленные районы воды не доходит вовсе, в частности, речь идет о селе Кашпир, туда обещали направить бойлер.

Уважаемые сызранцы, как у вас сейчас обстановка? Пишите в комментариях, течет ли вода из кранов, как обычно, и когда устранили аварию.

Ликвидация коммунальной аварии в Сызрани.Created by InShot https://inshotapp.com/share/youtube.html

ИСТОЧНИК KP.RU