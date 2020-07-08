2020-07-08T22:15:10+03:00
Общество

Восьмиклассник из Сызрани признан самым красивым 13-летним мальчиком в России

Будет ли Матвей Чибилькаев претендовать на звание самого красивого мальчика в мире, он еще не решил
Александра БУДАЕВА
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Мальчик покорил жюри своей хореографией и креативом. Фото: КТВ-ЛучМальчик покорил жюри своей хореографией и креативом. Фото: КТВ-Луч
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44,6 тысяч участников боролись за титул самого красивого мальчика в России. Жюри выбрало 54 участника в возрасте от 0 до 17 лет, которые поделили между собой 1-3 места, каждый в своей возрастной категории.

Самым-самым красивым ребенком страны был признан Кирилл Титов из Санкт-Петербурга, которого родители называют "маленьким ВДВшником": малыш родился 2 августа и очень любит купаться.

А вот в категории "подростки 13 лет" первое место занял восьмиклассник из Сызрани - Матвей Чибилькаев. О себе он пишет: мечтаю создать свой стиль в танце. Подросток с трех лет занимается хореографией. за его плечами немало танцевальных конкурсов, в том числе международного уровня.

Как рассказала "КТВ-Луч" его мама, Оксана Чибилькаева, Матвей не собирался участвовать в конкурсе красоты, но в период самоизоляции с развлечениями было негусто, и мама уговорила его попробовать свои силы. С помощью родных мальчик выкладывал видео-пародии на рекламу, на песню "Uno", придумывал танце и множество других креативных роликов. В итоге жюри присудило ему первое место в его возрастной категории.

Теперь Матвей раздумывает, не принять ли участие в конкурсе "Самый красивый мальчик в мире", но решение по этому поводу он еще не принял.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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