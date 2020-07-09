2020-07-09T00:52:12+03:00
Общество

В Сызрани обнаружили самого красивого мальчика в стране

13-летнего школьника жюри признало лучшим в его возрастной категории
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Матвей стал самым красивым 13-летним мальчиком страныМатвей стал самым красивым 13-летним мальчиком страны
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В Сызрани живет самый красивый мальчик России. 13-летний Матвей Чибилькаев в конкурсе решил принять участие от скуки, но в итоге именно его выбрало жюри самым очаровательным в его возрастной категории. Матвей учится в восьмом классе, занимается хореографией и участвовал в телепроекте "Первый на неделе". Он мечтает стать артистом и хореографом и создать собственный танцевальный стиль

Матвей набрал в конкурсе "Самый красивый мальчик в России" 141 голос, но получил множество симпатий от жюри. И теперь у него есть грамота и титул - на зависть одноклассникам.

Интересно, что в Сызрани живет также самая красивая 13 -летняя девочка в мире. Юлиана Баранникова как раз недавно победила в подобном конкурсе. Так что, по видимому, в Сызрани живут либо самые красивые, либо самые активные люди. Ребятам же хочется пожелать успеха и исполнения всех мечтаний и планов.

Теперь Матвей может также принять участие в конкурсе самый красивый мальчик в мире, чтобы Сызрань продолжала греметь по планете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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