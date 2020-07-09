В Сызрани обнаружили самого красивого мальчика в стране
В Сызрани живет самый красивый мальчик России. 13-летний Матвей Чибилькаев в конкурсе решил принять участие от скуки, но в итоге именно его выбрало жюри самым очаровательным в его возрастной категории. Матвей учится в восьмом классе, занимается хореографией и участвовал в телепроекте "Первый на неделе". Он мечтает стать артистом и хореографом и создать собственный танцевальный стиль
Матвей набрал в конкурсе "Самый красивый мальчик в России" 141 голос, но получил множество симпатий от жюри. И теперь у него есть грамота и титул - на зависть одноклассникам.
Интересно, что в Сызрани живет также самая красивая 13 -летняя девочка в мире. Юлиана Баранникова как раз недавно победила в подобном конкурсе. Так что, по видимому, в Сызрани живут либо самые красивые, либо самые активные люди. Ребятам же хочется пожелать успеха и исполнения всех мечтаний и планов.
Теперь Матвей может также принять участие в конкурсе самый красивый мальчик в мире, чтобы Сызрань продолжала греметь по планете.
ИСТОЧНИК KP.RU