В минздраве рассказали, что происходит в больнице им. Пирогова

9 Июль 2020 2020-07-09T01:04:56+03:00

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В самарском минздраве рассказали, что происходит в больнице имени Пирогова прямо сейчас.Некоторое время назад в социальных сетях появились жалобы от работников на несоблюдение мер их защиты при работе с оборудованием. В минздраве заметили, что по информации администрации учреждения, сотрудники не обращались с жалобами на травму глаз. Оборудование, на котором они работают, введено в 19-20 годах, исправное и хорошо эксплуатируется.

Однако, минздрав все равно проведет проверку работы учреждения. Она началась уже 8 июля.

В ведомстве объяснили, что сейчас больница работает как обычная многопрофильная скорой помощи. Нагрузка, конечно, возросла из-за изменений в маршрутизации. Больные с коронавирусом могут поступать сюда, если они бессимптомные или обратились на первичном этапе. Весь персонал обеспечен средствами защиты. Ранее в урологическом отделении возникал очаг инфекции. Минздрав и Роспотребнадзор провели проверку, нашли недочеты в работе - их быстро устранили.

ИСТОЧНИК KP.RU