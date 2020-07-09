В Тольятти в серьезной аварии столкнулись три «Калины» и «Приора»

9 Июль 2020 2020-07-09T08:29:05+03:00

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Вчера, 8 июля, в Комсомольском районе Тольятти произошло крупное ДТП. По данным правоохранителей, 64-летний водитель «Калины» ехал по Поволжскому шоссе. В какой-то момент он не выбрал безопасную дистанцию и врезался в еще одну «Калину», за рулем которой был 50-летний мужчина.

– Эту машину, в свою очередь, отбросило в «Приору» 27-летнего мужчины, она стояла на обочине. Далее зацепило еще одну «Калину», за рулем которой был 55-летний мужчина, ехавшую в попутном направлении. В результате пострадал 26-летний пассажир одной из легковушек, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В столкновении четырех автомобилей пострадал человекФото: ГУ МВД России по Самарской области

Пострадавший получил необходимую помощь медиков, после чего ему было назначено амбулаторное лечение. Разбираться во всех деталях происшествия предстоит сотрудникам ГИБДД. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU