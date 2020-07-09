В Самарской области сиделка обокрала инвалида на 53 тысяч рублей

9 Июль 2020 2020-07-09T08:45:57+03:00

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В Тольятти возбуждено уголовное дело на 59-летнюю местную жительницу, которую подозревают в краже денег с банковской карты ее 49-летней знакомой. Первая женщина ухаживала за второй, так как она по состоянию здоровья не могла самостоятельно вести хозяйство.

– Сиделка ходила в магазин за продуктами, а также в аптеку за лекарствами. Пользовалась она банковской картой болеющей женщины, которая сообщила пин-код. Злоумышленница регулярно присваивала часть денег себе. За месяц она похитила с карты 53 тысячи рублей, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

После обнаружения пропажи средств, пострадавшая написала заявление в полицию. Подозреваемая ранее была судима за мошенничество. Теперь ей грозит новый срок за кражу – до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU