В Самарской области сиделка обокрала инвалида на 53 тысяч рублей
В Тольятти возбуждено уголовное дело на 59-летнюю местную жительницу, которую подозревают в краже денег с банковской карты ее 49-летней знакомой. Первая женщина ухаживала за второй, так как она по состоянию здоровья не могла самостоятельно вести хозяйство.
– Сиделка ходила в магазин за продуктами, а также в аптеку за лекарствами. Пользовалась она банковской картой болеющей женщины, которая сообщила пин-код. Злоумышленница регулярно присваивала часть денег себе. За месяц она похитила с карты 53 тысячи рублей, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
После обнаружения пропажи средств, пострадавшая написала заявление в полицию. Подозреваемая ранее была судима за мошенничество. Теперь ей грозит новый срок за кражу – до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU