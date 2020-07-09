2020-07-09T09:33:26+03:00
Общество

В Самарской области «Гранта» насмерть сбила мужчину-пешехода

На месте происшествия работают сотрудники полиции
Владислав КИРСАНОВ
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В деталях происшествия предстоит разобраться правоохранителямВ деталях происшествия предстоит разобраться правоохранителямФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня утром, 9 июля, на окраине Самарской области произошло страшное ДТП. Водитель «Гранты», двигаясь по трассе, не заметил пешехода, в результате чего произошло столкновение с человеком.

– От полученных травм мужчина, который был на проезжей части, скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. На месте сейчас работают сотрудники полиции. Они собирают необходимый материал, после чего проведут проверку по факту происшествия, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По результатам этой проверки будет принято процессуальное решение. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения. Это касается всех его участников, включая пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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