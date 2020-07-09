В Самарской области «Гранта» насмерть сбила мужчину-пешехода

9 Июль 2020 2020-07-09T09:33:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром, 9 июля, на окраине Самарской области произошло страшное ДТП. Водитель «Гранты», двигаясь по трассе, не заметил пешехода, в результате чего произошло столкновение с человеком.

– От полученных травм мужчина, который был на проезжей части, скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. На месте сейчас работают сотрудники полиции. Они собирают необходимый материал, после чего проведут проверку по факту происшествия, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По результатам этой проверки будет принято процессуальное решение. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения. Это касается всех его участников, включая пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU