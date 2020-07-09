В Самарской области введен карантин по бруцеллезу

9 Июль 2020 2020-07-09T10:09:49+03:00

Это опасное заболевание, которое передается от животных к человеку

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Управление Россельхознадзора по Самарской области сообщило, что на территории Шигонского района выявлен очаг заболевания бруцеллезом крупного рогатого скота. В соответствии со всеми нормами введен карантин, а также разработан комплексный план по предупреждению распространения и ликвидации очага заболевания.

– Это заболевание, которое передается от животных к человеку. В связи с этим необходимо соблюдать профилактику: употреблять только пастеризованное или кипяченое молоко, проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения, всем работающим в очагах ежегодно прививаться, – говорится в сообщении надзорного органа.

Сейчас за ситуацией внимательнейшим образом наблюдают специалисты. Также устанавливаются виновные лица, которым грозит административная или уголовная ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU