2020-07-09T13:09:53+03:00
Общество

Под Сызранью нашли очаг инфекции, делающей человека инвалидом

В Шигонском районе фермерские хозяйства отправили на карантин
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Опасный очаг заболевания в Шигонском районеОпасный очаг заболевания в Шигонском районе
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Очаг опасной инфекции нашли в Шигонском районе специалисты Россельхознадзора Самарской области. Кровь на анализы взяли у коров из хозяйства Берег-Агро, и в сыворотке нашли возбудителей бруцеллеза, опасного заболевания, которое может передаваться и человеку.

Как отмечают специалисты ведомства, болезнь протекает обычно скрыто, переходит в хроническую стадию. Сейчас на территории района введен карантин, проводятся все противоэпидемиологические мероприятия, разработан комплексный план оп ликвидации очага болезни.

Один из видов бактерий особенно опасен для человека, вызванное ими заболевание переносится в тяжелой форме. Заболеть можно при контакте с животными-носителями или употреблении в пищу зараженных продуктов - сырого молока, сыра из непастеризованного молока. Возбудители болезни могут попасть в организм через микротрещины кожи или слизистую оболочку пищеварительных органов.

Пока что в Шигонском районе особенно позаботятся о персонале: им выдадут специальную одежду, которую будут дезинфицировать, к работе не допустят женщин и подростков. Руководитель департамента ветеринарии Самарской области Александр Шашкин объяснил, что сейчас проводится эпизоотолого-эпидемилогическое обследование предприятия, чтобы понять как в хозяйство попал возбудитель инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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