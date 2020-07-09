В Самарской области еще 68 человек заболели коронавирусом

9 Июль 2020 2020-07-09T10:37:33+03:00

За сутки в России выявили еще 6509 заболевших коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 9 июля 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 68 новых случаев заражения. Таким образом, общее число заболевших в губернии составляет 5644 человека. 3406 из них выздоровели, 59 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 6509 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 568 жителей, в Санкт-Петербурге – 292 . В Ханты-Мансийском АО и Свердловской области – 265 и 276 человека соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 707 301 человека, 481 316 пациента выздоровели (8805 за прошедший день), 10843 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 176 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU