В Самарской области готовы создать более 6 тыс временных рабочих мест

9 Июль 2020 2020-07-09T12:40:57+03:00

В Самаре ищут работу всем, кто ее потерял

Это позволит трудоустроить тех, кто остался без работы в тяжелый период

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Губернатор Самарской области провел совещание, на котором рассматривали ситуацию на рынке труда региона. По данным правительства, сегодня регион находится на 4 месте в ПФО среди территорий с наименьшим уровнем безработицы. Количество вакансий больше, чем число соискателей.

- Однако рост безработицы есть, и нам нужно вместе проработать пути преодоления возникшей ситуации. Однако рост безработицы есть, и нам нужно вместе проработать пути преодоления возникшей ситуации, - отметил Дмитрий Азаров.

Он поручил министру труда оценивать все изменения с точки зрения их влияния на рынок труда. Если открываются какие-то заведения - им будет нужен персонал, ведь многие предприятия теряли людей в период пандемии.

Особое внимание губернатор обратил на активность глав муниципалитетов по созданию временных рабочих мест. В период пандемии были устроены 524 человека, из них 251 – в учреждениях социальной защиты и 148 – в организациях здравоохранения. Глава региона упрекнул мэров, что они не предпоставляют заявки на трудоустройство в сферу благоустройства городов.

- Понятно, что по благоустройству много вопросов в каждом городе. 100 человек в Тольятти устроилось, 50 человек – в Похвистнево. Молодцы, для небольшого города – очень хороший результат. Не пойму, почему остальные бездействуют. А это – наведение порядка на вверенных вам территориях и занятость людей. Активности ноль, меня такой подход не устраивает, - подчеркнул губернатор.

Также стало известно, что больше 6 тыс рабочих мест создадутпредприятия области, всего на это согласились за счет господдержки 150 предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU