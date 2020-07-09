2020-07-09T11:43:33+03:00
Общество

В Самаре нашли должника со штрафами ГИБДД на 300 тысяч рублей

Мужчина оплатил все долги, чтобы не лишиться автомобиля
Владислав КИРСАНОВ
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63-летний водитель решил сразу расплатиться по всем долгам63-летний водитель решил сразу расплатиться по всем долгамФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 9 июля, в Самаре прошла совместная операция сил УФССП и ГИБДД Самарской области. Мероприятие было направлено на выявление должников на дорогах. Так, была остановлена иномарка «Киа», за рулем которой находился 63-летний мужчина. Выяснилось, что он имеет долг по штрафам ПДД на 200 тысяч рублей, а общая сумма, включая исполнительский сбор, составила 300 тысяч рублей.

– Во избежании ареста транспортного средства, мужчина направился в ближайшее отделения банка. После этого он предоставил все квитанции об оплате долгов. Тогда правоохранители позволили ему продолжить движение, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Должникам напомнили, что неоплаченные штрафы могут привести к аресту транспортного средства, приостановления действия водительского удостоверения, а также запрете на выезд из России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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