2020-07-09T11:45:35+03:00
Экономика

В Самарской области запущена программа льготных микрозаймов под низкий процент для предпринимателей

Это стало возможным благодаря докапитализации АО «ГФСО» Правительством Самарской области
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В Самарской области запущена программа льготных микрозаймов под низкий процент для предпринимателей от АО «Гарантийного фонда Самарской области».

Это стало возможным благодаря докапитализации АО «ГФСО» Правительством Самарской области на сумму более 500 млн. руб., в том числе получены средства из федерального бюджета на предоставление льготных микрозаймов. Важно отметить, что микрозаймы предоставляются независимо от того, входит ли деятельность организации в перечень пострадавших отраслей. Основное условие — соответствие требованиям.

Предпринимателям доступны 5 видов программ: беззалоговые («Неотложный», «Доверие») и залоговые («Партнерский», «Экспресс», «Надежный»). Процентная ставка: 2,25% годовых для микрозаймов обеспеченных залогом и 4,5% годовых без залогового обеспечения. Размер займа: от 200 тыс. до 5 млн. руб.Срок микрозайма - до 2 лет.

- Мы понимаем, что в данной непростой экономической ситуации есть предприятия, которые не смогли воспользоваться государственной поддержкой, предоставляемой компаниям из пострадавших отраслей. Поэтому, по решению Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, были направлены дополнительные средства Гарантийному фонду Самарской области и разработана дополнительная широкая линейка займов для бизнеса от 2,25% годовых для любых субъектов МСП. Максимально упрощенная процедура рассмотрения заявок поможет организациям быстро получить деньги на зарплаты сотрудникам, оборотные средства или развитие компании. Поддержка бизнеса сегодня – один из ключевых приоритетов работы Правительства региона.

Организация, претендующая на получение микрозайма, должна быть зарегистрирована и вести деятельность на территории региона не менее 6 месяцев, предшествующих дате подачи заявления, а также состоять в едином реестре субъектов МСП.

Для получения микрозаймов необходимо соответствовать требованиям, в том числе предъявляемым к финансовому состоянию и результатам деятельности. Стоит отметить, что все условия максимально прозрачны, а полный перечень требований представлен на сайте АО «ГФСО» в разделе описания программ.

С подробными условиями получения микрозаймов можно ознакомиться на едином сайте господдержки бизнеса mybiz63.ru или на сайте gfso.ru.Получить персональную консультацию специалиста АО «ГФСО»:

в Самаре:

8 (846) 989-50-77

gfso@gfso.ru

в Тольятти:

8 (937) 989 50 77 (доб.2)

togl@gfso.ru

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