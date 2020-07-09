2020-07-09T11:48:51+03:00
Общество

Новый закон освободит пенсионеров от взысканий за долги

Инициатором законопроекта стала партия Единая Россия
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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В Самаре с пенсионеров не будут взыскивать имущество за долгиВ Самаре с пенсионеров не будут взыскивать имущество за долги
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В России приняли закон, инициатором которого стала "Единая Россия". Он защитит имущество и средства пенсионеров от взыскания в период пандемии и после нее. Так, люди смогут получить рассрочку по выплате кредитов, страховых взносов и займов на два года. Сумма долга не должна превышать миллион рублей.

- По сути, мы ввели исполнительные каникулы вслед за кредитными и налоговыми для наиболее пострадавших в условиях пандемии категорий граждан. Норма позволит снять остроту для абсолютного большинства пенсионеров-должников, - отметил заместитель секретаря Генсовета «Единой России», депутат Госдумы.

Также отсрочку дают и представителям среднего и малого бизнеса - для предпринимателей рассрочка по долгам до 15 млн рублей.

- Теперь рассрочку можно получить на все обязательные платежи за исключением требований по возмещению вреда здоровью, потере кормильца, зарплаты и морального вреда, - отметил Александр Хинштейн.

До 31 декабря по закону вообще нельзя взыскивать имущество должников. А рассрочку можно получить без обращения в суд. Принятый Госдумой законопроект продолжает череду социально значимых инициатив «Единой России», направленных на поддержку пострадавших от пандемии граждан и предпринимателей.

— Для всех нас важно, чтобы законопроект заработал именно сейчас, чтобы снять существующие долговые нагрузки с малых и средних предпринимателей, отнесенных к наиболее пострадавшим отраслям, а также с пенсионеров, людей старшего поколения. Если пенсионер живет на одну пенсию, размер которой меньше двух МРОТ, он сможет написать судебным приставам заявление и получать рассрочку в пределах миллиона рублей на срок до двух лет по взысканию задолженности по кредитам, — подчеркнул Координатор партийного проекта «Старшее поколение», руководитель Региональной общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Самарской области Виктор Воропаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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