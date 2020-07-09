2020-07-09T12:20:20+03:00
Общество

В Самаре задержали 36-летнего наркомана-рецидивиста

Ранее он уже привлекался к ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ
Владислав КИРСАНОВ
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Задержанному грозит новый тюремный срокЗадержанному грозит новый тюремный срокФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские Самары задержали подозреваемого в хранении наркотиков. 36-летний мужчина был задержан на улице Минской в Кировском районе города. При себе он хранил сверток, в котором находилось 0,53 грамма метидэфедрона.

– По словам подозреваемого, он приобрел его бесконтактным способом, а забрал в тайнике, который находился в одном из подъездов жилого дома. Наркотик предназначался для личного употребления, без цели сбыта, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Теперь же возбуждено новое уголовное дело. Правоохранители устанавливают все детали, а также канал поставки наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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