В Самаре задержали 36-летнего наркомана-рецидивиста

9 Июль 2020 2020-07-09T12:20:20+03:00

Ранее он уже привлекался к ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ

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Полицейские Самары задержали подозреваемого в хранении наркотиков. 36-летний мужчина был задержан на улице Минской в Кировском районе города. При себе он хранил сверток, в котором находилось 0,53 грамма метидэфедрона.

– По словам подозреваемого, он приобрел его бесконтактным способом, а забрал в тайнике, который находился в одном из подъездов жилого дома. Наркотик предназначался для личного употребления, без цели сбыта, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Теперь же возбуждено новое уголовное дело. Правоохранители устанавливают все детали, а также канал поставки наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU