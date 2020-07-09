2020-07-09T12:42:46+03:00
Общество

Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 68 человек из Самарской области

Выяснили, где и как заразились коронавирусом 68 новых жителей Самарской области
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в Самарской области 5644 заболевших COVID-19Всего в Самарской области 5644 заболевших COVID-19Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, где и как заболели новые 68 человек, которых выявили за минувшие сутки. Общее число заболевших достигло 5644 жителя области. 3406 из них выздоровели и были выписаны, еще 59 – скончались.

– 52 человека заболели в Самаре, по три – в Сызрани и Тольятти, по два – в Новокуйбышевске и Сергиевском районе. По одному – в Богатовском, Кинельском, Красноярском, Приволжском, Ставропольском и Шигонском районах, – говорится в сообщении.

23 человека ранее контактировали с уже зараженными. 17 таких граждан в Самаре, двое – в Сызрани, по одному – в Тольятти, Богатовском, Кинельском и Шигонском районах. У 19 человек коронавирус выявили при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». Еще 26 жителей области переносили болезнь, не имея при этом никаких клинических заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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