Самарская область поднялась в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов 2020

9 Июль 2020 2020-07-09T20:51:16+03:00

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Агентство стратегических инициатив обновило Национальный инвестиционный рейтинг субъектов РФ. Результаты озвучили на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Самарская область улучшила свои показатели и поднялась на два пункта - с 24 места на 22-ое. При этом осенью 2017 года Самарская область была в рейтинге лишь на 65-м месте.

Информацию опубликовали в твиттере ИнвестСамара. Это говорит о том, что инвестиционная привлекательность региона растет.

ИСТОЧНИК KP.RU