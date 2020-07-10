В Самарской области еще 77 человек заболели коронавирусом

10 Июль 2020 2020-07-10T11:03:01+03:00

За сутки в России выявили еще 6635 человек с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 10 июля 2020 года в Самарской области. За минувшие сутки в регионе выявили 77 новых случаев заражения. Таким образом, общее число заболевших в губернии составляет 5721 человек. 3504 из них выздоровели, 61 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 6635 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 637 жителей, в Санкт-Петербурге – 300. В Ханты-Мансийском АО и Свердловской области – 263 и 275 человека соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 713 936 человека, 489 068 пациента выздоровели (7752 за прошедший день), 11017 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 174 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU