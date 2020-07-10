В Самарской области за сутки от коронавируса умерло два человека

10 Июль 2020 2020-07-10T11:11:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса рассказал, что по данным на сегодня, 10 июля, в Самарской области зафиксировано еще две смерти от инфекции. Общее число погибших в регионе достигло 61 человека, а всего в области выявлено 5721 заболевших. 3504 из них выздоровели и были выписаны.

– На амбулаторном и стационарном лечении в регионе остаются 2156 человек. За минувшие сутки спасти не удалось еще двух пациентов, – говорится в сообщении.

В Самарской области продолжают действовать профилактические меры по борьбе с COVID-19. Жителям региона необходимо соблюдать масочный режим в общественных местах, а также социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU