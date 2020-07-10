В Самаре после перерыва снова начали устанавливать пирамиды позора

10 Июль 2020 2020-07-10T11:46:24+03:00

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Специалисты «РКС-Самара» спустя несколько месяцев перерыва снова начали устанавливать около домов должников пирамиды позора. Так, несколько дней назад было установлено сразу три таких арт-объекта.

– Они оказались на улице Обувной в Куйбышевском районе, а также на Средне-Садовой и Уссурийской в Советском районе областной столицы. Долг владельцев по воду составил 32,5, 31 и 17,2 тысячи рублей соответственно, – сообщила пресс-служба коммунальщиков.

Пирамида оказала положительное действие на должников. Владелец дома на Обувной сразу вышел на контакт и договорился о рассрочке. Специалисты напоминают о необходимости своевременно платить по счетам, а в случае возникновения проблем – обращаться в ресурсоснабжающую компанию.

ИСТОЧНИК KP.RU