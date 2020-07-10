Аграрии Самарской области выгодно продали остатки прошлогоднего урожая за рубеж

10 Июль 2020 2020-07-10T12:13:49+03:00

Так в Пакистан отправился нуд, а в Саудовскую Аравию - ячмень

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Элеваторы группы компаний СИНКО - «Жито», Погрузнинский и Толкайский, Подбельское и Безенчукское ХПП - готовятся к приемке нового урожая. Сейчас там завершают ремонт, приводят в порядок территории, обрабатывают зерносклады от вредителей. Помогает им торговая компания «СИНКО Трейд», избавляя склады от остатков прошлогодней продукции.

В июне коммерсанты «СИНКО Трейд» заключили два контракта. Первый на 300 тонн нута. Особенность сделки в том, что продукция с элеваторно-мельничного комплекса «Жито» отгружена вагонами в Новороссийск, где в порту перегружена в морские контейнеры, отправившиеся грузовым судном в Пакистан. Для «СИНКО Трейд» это очень полезный логистический и коммерческий опыт.

Второй контракт на 3 500 тонн ячменя для Саудовской Аравии характерен двухэтапной загрузкой судна. Часть загружена в трюмы с элеваторно-мельничного комплекса «Жито», оставшаяся часть - с Безенчукского ХПП в порту села Екатериновка. Затем сухогруз отправился в порт Кавказ на рейдовую перевалку.

Такие логистические решения оказались экономически выгодными и менее трудозатратными.

Торговая компания «СИНКО Трейд» занимается зерновой коммерцией почти 20 лет. В сезоне 2019-2020 по прямым и непрямым контрактам за рубеж отправлено более 130 тысяч тонн пшеницы, ячменя, нута, гороха и масличного льна.

ИСТОЧНИК KP.RU