В Самарской области женщина смогла отобрать у бывшего мужа свой автомобиль
Судебные приставы Самарской области приняли активное участие в разделе имущества одной бывшей супружеской пары из Сызрани. Дело в том, что муж забрал автомобиль, который его экс-супруга приобрела еще до вступления в брак.
– Без каких-либо законных оснований гражданин решил, что может оставить авто себе. Суд постановил же вернуть транспортное средство владелице. Судебные приставы напомнили мужчине об ответственности за отказ от исполнения решения высшей инстанции, – сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.
Однако добровольно возвращать «Ларгус» мужчина не захотел. С него взыскали исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей. После этого он вернул автомобиль, а дело было закрыто фактическим исполнением.
ИСТОЧНИК KP.RU