В Самарской области женщина смогла отобрать у бывшего мужа свой автомобиль

10 Июль 2020 2020-07-10T12:15:59+03:00

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Судебные приставы Самарской области приняли активное участие в разделе имущества одной бывшей супружеской пары из Сызрани. Дело в том, что муж забрал автомобиль, который его экс-супруга приобрела еще до вступления в брак.

– Без каких-либо законных оснований гражданин решил, что может оставить авто себе. Суд постановил же вернуть транспортное средство владелице. Судебные приставы напомнили мужчине об ответственности за отказ от исполнения решения высшей инстанции, – сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Однако добровольно возвращать «Ларгус» мужчина не захотел. С него взыскали исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей. После этого он вернул автомобиль, а дело было закрыто фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU