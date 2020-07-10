2020-07-10T12:43:57+03:00
Общество

Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 77 жителей Самарской области

Выяснили, где и как заразились коронавирусом новые 77 человек из Самарской области
Владислав КИРСАНОВ
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На сегодняшний день в области 5721 заболевших COVID-19На сегодняшний день в области 5721 заболевших COVID-19Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, как и где заболели новой инфекцией еще 77 человек из региона, которых выявили на сегодня, 10 июля. Общее число заболевших достигло 5721 жителей области, 3504 из них выздоровели и были выписаны, еще 61 – скончался.

– 49 новых заболевших в Самаре, 12 – в Тольятти, четверо – в Кинеле. По два – в Жигулевске, Отрадном, Чапаевске, Борском и Исаклинском районах, по одному – в Новокуйбышевске и Приволжском районе, – говорится в сообщении.

18 человек ранее контактировали с уже заболевшим. 16 таких в Самаре, по одному – в Кинеле и Новокуйбышевске. У 34 пациентов коронавирус нашли при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». Еще 25 жителей региона были заражены, не имея при этом никаких клинических проявлений болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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