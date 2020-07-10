10 Июль 2020 2020-07-10T12:50:08+03:00

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За 100 дней с официального ввода режима самоизоляции россияне успели кардинально поменять собственные привычки. Специалисты «Билайн. Аналитика» подвели итоги квартирного заточения и выделили 6 характерных особенностей «новой эпохи», которые останутся с нами надолго: упор на дистанционные формы развития и взаимодействия, преобладание бесконтактной формы доставки, усиление роли невербальной коммуникации, спрос на иммерсивность, внимательное отношение к здоровью, а также острая потребность в безопасности.

Большинство участников исследования отметили, что из-за отсутствия необходимости преодолевать километры пути до рабочего места и обратно, в среднем освободился целый час на отдых. Помимо восстановления физических сил, люди предпочли потратить часть незанятого времени на саморазвитие: изучение иностранных языков, чтение книг и хобби. Поддерживать связь с коллегами и близкими на расстоянии удавалось за счет мессенджеров, социальных сетей и приложений для видео-разговоров. Средний трафик пользователя Skype увеличился в 3,2 раза, а трафик Facetime — в 2,9 раз. Трафик мессенджеров — WhatsApp и Viber — в период самоизоляции увеличился на 42% и 52% соответственно. Люди стали больше уделять внимание родным и близким, замещая тем самым нехватку «живого» общения. Рост голосового трафика на одного абонента составил 10,7%.

Период самоизоляции показался многим россиянам удачным временем, чтобы завести домашнего питомца: количество тех, у кого появилась кошка или собака, выросло на 54%. На долю котов приходится лишь 5,4%, в то время как общее количество собак за короткий период удвоилось.

Познакомиться с другими интересными выводами исследования «Великая самоизоляция глазами оператора связи. 6 привычек, которые теперь останутся с нами надолго» можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU