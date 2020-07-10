«Тольяттикаучук» повышает надежность производства

На предприятии «Тольяттикаучук» завершили плановый остановочный ремонт

На предприятии «Тольяттикаучук» завершили плановый остановочный ремонт технологических установок на производствах изобутан-изобутиленовой фракции и бутилкаучука, используемого в шинной и резинотехнической промышленности. Все работы направлены на повышение надежности оборудования, уровня промышленной и экологической безопасности, а также снижение внеплановых остановов и энергопотребления.

На производствах отремонтировали и почистили свыше 250 единиц оборудования, проведено техническое освидетельствование и экспертиза промышленной безопасности на более чем 400 сосудах, аппаратах и трубопроводах.

В частности, была произведена поочередная остановка и ремонт трех линий выделения по выпуску бутилкаучука. Наиболее масштабной работой стала замена сушильной и отжимной машин. Новое оборудование изготовлено китайской компанией Harbin Boshi Automation по оригинальным чертежам предприятия.

На установке перегонки и дегазации проведена замена теплообменников, что позволило повысить надежность оборудования и уменьшить расход потребляемого пара. Также выполнен ремонт и обновление запорно-регулирующей арматуры – более 300 единиц по всему производству бутилкаучука.

На производстве изобутан-изобутиленовой фракции одним из крупнейших проектов стало объединение автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУТП) смежных установок в единую операторную. Опыт создания подобных центров контроля на производствах бутилкаучука, изопрена изопренового каучука доказал свою эффективность.

- Объединение операторных позволяет вести управление процессами в оптимальном режиме, повышает скорость принятия решений и оперативность управления производством. В конечном итоге реализация этого проекта помогает повысить объем и качество выпускаемой продукции и улучшить условия труда для персонала, – отметил главный инженер предприятия Павел Кубряков.