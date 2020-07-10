Стала известна дата окончания строительства развязки на трассе М-5 в Тольятти

10 Июль 2020 2020-07-10T13:12:00+03:00

Ее начали строить еще пять лет назад

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Сегодня, 10 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил стройку транспортной развязки на 974 км трассы М-5 «Урал». Глава региона проверил ход ведения работ. Отметим, что стройка должна была завершиться раньше, но из-за наличия на территории инженерных коммуникаций возникли сложности. В прошлом году только визит главы региона помог решить вопрос о переносе опор ЛЭП.

– Мы ставим задачу , чтобы к 1 сентября у нас была возможность запуска движения по этой трассе. Это очень непростая задача. Люди уже устали ждать. В связи с высокими температурами им особенно тяжело стоять в пробках. Ситуация осложняется и узким горлышком трассы М-5 на Жигулевской плотине, – сказал Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров проверил ход строительства ФОТО: Правительство Самарской области

Предварительно, работы по бетонированию трассы завершатся 15 августа. В сентябре намечено полное окончание работ. Трассы строят уже в течение пяти лет. Максимальная высота эстакадной части составляет 18 метров, а протяженность – 1,117 км. Пропускная способность трассы М-5 после окончания строительства удвоится.

ИСТОЧНИК KP.RU