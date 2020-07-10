2020-07-10T13:28:26+03:00
Общество

Медики раскрыли причины смерти еще двух человек с коронавирусом в Самарской области

Общее число жертв инфекции достигло 61 человека
Владислав КИРСАНОВ
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За сутки скончался пожилой мужчина и пожилая женщинаЗа сутки скончался пожилой мужчина и пожилая женщинаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 10 июля, в Самарской области выросло число погибших от коронавируса. За минувшие сутки медикам не удалось спасти еще двух пациентов, а общее число умерших составляет 61 человек. Всего в регионе выявлено 5721 заболевших COVID-19. 3504 из них выздоровели и были выписаны.

– За прошедший день умерла 81-летняя женщина, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также 79-летний мужчина. У него также были проблемы с сердцем и сосудами. Показатель смертности на 100 тысяч населения в области составляет 1,91, в то время, как по стране – 7,55, – сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области.

Под наблюдением врачей остаются 462 человека. На амбулаторном и стационарном лечении в регионе находятся 2156 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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