Niva снова LADA: популярный автомобиль вернулся в семью

10 Июль 2020 2020-07-10T15:31:43+03:00

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Внедорожники Niva снова выпускают под маркой LADA. Теперь на решетке радиатора популярного народного авто красуется трехмерная ладья. Это стало возможным после того, как АВТОВАЗ закрыл сделку о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-AVTOVAZ у американцев. Теперь производственная площадка "Лада Запад Тольятти" на 100% принадлежит тольяттинскому заводу.

- LADA Niva органично дополняет модельный ряд LADA, становясь вторым полноприводным внедорожником в семействе. Этот автомобиль пользуется заслуженным спросом и имеет сильную репутацию. Мы намерены и далее развивать его продажи, которые теперь организованы и в самой большой дилерской сети России, которая на сегодня насчитывает более 300 центров продаж и обслуживания, - отметил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу LADA Оливье Морне.

Niva - это разработка АВТОВАЗа. Производить ее начали в 2000 году под маркой LADA, через два года ее производство перешло на совместное предприятие. Основные узлы всегда производились на мощностях АВТОВАЗа.

ИСТОЧНИК KP.RU