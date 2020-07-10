В Тольятти полицейские задержали мужчину, у которого было больше килограмма наркотиков

10 Июль 2020 2020-07-10T13:38:47+03:00

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Сотрудники полиции Тольятти провели задержание 29-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном обороте наркотиков. Мужчина реализовывал синтетику через закладки. Он был задержан во дворе дома на Степана Разина, где он проживает. При себе у него было 990 граммов запрещенных веществ.

– При обыске его квартиры было найдено еще 42 грамма. Там же было много фасовочных пакетов, весы и компьютерная техника. В лесном массиве Тольятти драгдилер оставил еще одну закладку на 100 граммов наркотиков, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчина нигде не работал, а свою деятельность вел через интернет, где тщательно скрывал свою личность. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы. Сейчас, пока продолжается следствие, его проверяют на аналогичные преступления и канал получения наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU