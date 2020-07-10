2020-07-10T16:00:57+03:00
Общество

Губернатор посмотрел, как строят дорогу Тольятти-Ягодное

Эта трасса должна стать важнейшим звеном в цепи многомиллиардных инвестпроектов в ОЭЗ
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Под Тольятти продолжат реконструировать дорогуПод Тольятти продолжат реконструировать дорогу
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Дмитрий Азаров побывал на строительстве важнейшего инфраструктурного объекта в Самарской области. Реконструкция дороги Тольятти - Ягодное ведется в полную силу по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". Здесь на участке в 7,7 км расширят полотно до 4 полос, построят две развязки с путепроводами на примыканиях к Особой экономической зоне. Под одним из путепроводов проложат железнодорожную ветку. Завершить работы намерены осенью 2021 года.

Этот проект - один из важнейших, он станет одним из звеньев в цепочке реализации многомиллиардных инвестпроектов в ОЭЗ. Строительство ж/д ветки позволит создать на территории зоны логистический центр Магнитогорского металлургического комбината.

В перспективе дорог соединят с магистралью в обход Тольятти, которая станет частью международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай».

Также проект позволит снизить напряженность дорожной обстановки в участке - здесь будет меньше пробок.

- Именно люди обратились ко мне в свое время, и рассказали, что здесь есть большая проблема – в часы-пик пробки достигают значительных размеров. Это создает людям неудобства, - напомнил губернатор во время встречи.

Дмитрий Азаров поставил задачу синхронизировать совместную работу и четко соблюдать графики, ведь от этого путепровода зависит реализация крупных проектов в ОЭЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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