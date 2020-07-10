2020-07-10T16:38:33+03:00
Общество

В Самаре на выходные объявили сразу два уровня опасности

Будет очень жарко, сохраняется высокая пожароопасность лесов
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
Поделиться:
Будет опять жаркоБудет опять жарко
Изменить размер текста:

Желтый и оранжевый уровни угрозы сразу объявили синоптики в Самарской области на грядущие выходные. Жителей предупреждают, что будет очень жарко - до +33 градусов. Сохраняется высокая пожароопасность лесов - чрезвычайная, 5 - го класса.

МЧС рекомендует жителям и гостям Самары и области соблюдать правила. Не выходить на дневное солнце, надевать на голову шляпу или кепку, не занимать спортом в жаркое время, пить больше жидкости, обтирать кожу мокрым полотенцем. Носить легкую, светлую одежду. Людям с хроническими заболеваниями не забывать про лекарства и контролировать давление.

Автомобилистам обязательно рекомендуют проветрить автомобиль перед тем, как сесть в него.

Стоит помнить и про высокую пожароопасность в лесу, не разводить костер даже на опушке и рядом с деревьями, не выкидывать на обочину сигареты, не ездить в лес на мотоциклах и автомобилях.

Также синоптики говорят, что температура опустится на правом берегу Волги, а на левобережье будет 39 градусов. Дожди пройдут местами и небольшие, могут быть грозы при прохождении фронтальных разделов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лучшему сельскому почтальону Самарской области вручили велосипед
В Самаре подвели итоги конкурса «Медицина - мое призвание»
В Самаре на выходные объявили сразу два уровня опасности
Губернатор посмотрел, как строят дорогу Тольятти-Ягодное
Траты россиян возвращаются к уровню до пандемии
Четыре человека умерли в перевернувшейся Тойоте в Красноярском районе
В Тольятти полицейские задержали мужчину, у которого было больше килограмма наркотиков
Niva снова LADA: популярный автомобиль вернулся в семью
Медики раскрыли причины смерти еще двух человек с коронавирусом в Самарской области
Стала известна дата окончания строительства развязки на трассе М-5 в Тольятти
«Тольяттикаучук» повышает надежность производства
Великая самоизоляция глазами оператора связи
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 77 жителей Самарской области
В Самарской области женщина смогла отобрать у бывшего мужа свой автомобиль
Аграрии Самарской области выгодно продали остатки прошлогоднего урожая за рубеж