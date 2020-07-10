В Самаре на выходные объявили сразу два уровня опасности

10 Июль 2020 2020-07-10T16:38:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Желтый и оранжевый уровни угрозы сразу объявили синоптики в Самарской области на грядущие выходные. Жителей предупреждают, что будет очень жарко - до +33 градусов. Сохраняется высокая пожароопасность лесов - чрезвычайная, 5 - го класса.

МЧС рекомендует жителям и гостям Самары и области соблюдать правила. Не выходить на дневное солнце, надевать на голову шляпу или кепку, не занимать спортом в жаркое время, пить больше жидкости, обтирать кожу мокрым полотенцем. Носить легкую, светлую одежду. Людям с хроническими заболеваниями не забывать про лекарства и контролировать давление.

Автомобилистам обязательно рекомендуют проветрить автомобиль перед тем, как сесть в него.

Стоит помнить и про высокую пожароопасность в лесу, не разводить костер даже на опушке и рядом с деревьями, не выкидывать на обочину сигареты, не ездить в лес на мотоциклах и автомобилях.

Также синоптики говорят, что температура опустится на правом берегу Волги, а на левобережье будет 39 градусов. Дожди пройдут местами и небольшие, могут быть грозы при прохождении фронтальных разделов.

ИСТОЧНИК KP.RU