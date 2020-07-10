2020-07-10T16:58:39+03:00
Общество

В Самаре подвели итоги конкурса «Медицина - мое призвание»

20 специалистов медицинской сферы приглашают на церемонию награждения
Евгения ВАСИНА
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Подвели итоги конкурсаПодвели итоги конкурсаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Более 40 сотрудников медицинских учреждений Самарской области стали участниками конкурса «Медицина – мое призвание». С15 мая они присылали свои фото в медицинской форме и рассказывали о себе. Конкурс уже во второй раз проводит самарский филиал ИД «Комсомольская правда». На сайте samara.kp.ru все это время шло голосование.

В подведении итогов и выборе победителей жюри руководствовалось не только итогами голосования на сейте, но и историями, что рассказали о себе врачи, отзывами пациентов. По итогам на церемонию награждения, что пройдет в пресс-центре «КП-Самара» приглашаются 20 участников конкурса.

В их числе: Евгения Борисовна Шириева, Жанна Александровна Шарафетдинова, Ольга Владимировна Смирнова, Евгений Львович Воронов, Ольга Владимировна Чапилина, Наталия Петровна Портянникова, Светлана Николаевна Романова, Елена Александровна Фомина, Татьяна Александровна Пугачева, Хамидуллин Андрей Андарзянович, Елена Юрьевна Смирницкая, Меркулова Дарья Владимировна, Елена Николаевна Овсянникова, Евгений Александрович Аксютин, Ринат Закарьянович Бадретдинов, Анастасия Константиновна Татарчук, Регина Борисовна Балтер, Барченко Александра Евгеньевна, Миронов Алексей Александрович, Елена Владимировна Гарибиди.

Поскольку в регионе напряженная эпидемиологическая обстановка, церемонию награждения пройдет в четыре этапа, во избежание массового скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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