Лучшему сельскому почтальону Самарской области вручили велосипед
10 июля в Самаре отпраздновали День российской почты. Лучший сельский почтальон региона, Елена Кравченко из Большой Глушицы, получила в этот день символичный подарок – велосипед. Когда его выкатили на сцене зала, где проходило торжество, зрители оценили юмор и принялись активно хлопать.
С идеей дарить победителю ежегодного конкурса профмастерства почтовиков велосипед еще год назад выступил депутат Госдумы Александр Хинштейн
- Выбор подарка не только навеян знаменитым мультфильмом про Простоквашино, но и продиктован соображениями мобильности и удобства, - объяснил Александр Хинштейн. – Часто бывает, что расстояние между пунктами доставки в сельской местности измеряется десятками километров. Например, протяженность доставочных участков Елены Кравченко достигает 15 километров.
Почтальон подарку искренне обрадовалась.
- Раньше ходила пешком и сильно уставала, а теперь буду работать исключительно на велосипеде! - совсем как знаменитый почтальон Печкин заявила она. - Теперь, наверное, больше будем успевать доставлять продуктов бабушкам. Они уже привыкли, что вместе с пенсией им приносят и еду, и предметы первой необходимости.
ИСТОЧНИК KP.RU