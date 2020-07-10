2020-07-10T17:34:09+03:00
Общество

Лучшему сельскому почтальону Самарской области вручили велосипед

Такой подарок Елене Кравченко из Большеглушицкого почтамта сделал депутат Александр Хинштейн
Ольга НОВИКОВА
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Елена Кравченко обрадовалась подаркуЕлена Кравченко обрадовалась подарку
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10 июля в Самаре отпраздновали День российской почты. Лучший сельский почтальон региона, Елена Кравченко из Большой Глушицы, получила в этот день символичный подарок – велосипед. Когда его выкатили на сцене зала, где проходило торжество, зрители оценили юмор и принялись активно хлопать.

С идеей дарить победителю ежегодного конкурса профмастерства почтовиков велосипед еще год назад выступил депутат Госдумы Александр Хинштейн

- Выбор подарка не только навеян знаменитым мультфильмом про Простоквашино, но и продиктован соображениями мобильности и удобства, - объяснил Александр Хинштейн. – Часто бывает, что расстояние между пунктами доставки в сельской местности измеряется десятками километров. Например, протяженность доставочных участков Елены Кравченко достигает 15 километров.

Почтальон подарку искренне обрадовалась.

- Раньше ходила пешком и сильно уставала, а теперь буду работать исключительно на велосипеде! - совсем как знаменитый почтальон Печкин заявила она. - Теперь, наверное, больше будем успевать доставлять продуктов бабушкам. Они уже привыкли, что вместе с пенсией им приносят и еду, и предметы первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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