Мэрия Самары изменила ограничения в движении транспорта по ул.Некрасовской
Движение на ул.Некрасовской перекроют на неделю позже, чем планировалось изначально
Движение транспорта изменится, но позжеФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Мэрия Самары изменила время перекрытия движения транспорта по перекрестку ул.Некрасовской/ул.Галактионовской. Изначально планировалось, что улицу в историческом центре перекроют с 10 по 13 июля, однако сроки были скорректированы.
- Ограничение движения на этом перекрестке будет действовать с 09.00 17 июля до 05.00 20 июля 2020 года, - пояснили в горадминистрации.
Таким образом, общественный транспорт с 10 по 13 июня будет ехать по своим обычным маршрутам. Это относится к трамваям №№1 и 5, а также автобусам, которые едут по маршрутам №№2, 23, 41, 53 и 205.
ИСТОЧНИК KP.RU