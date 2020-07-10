Мэрия Самары изменила ограничения в движении транспорта по ул.Некрасовской

10 Июль 2020 2020-07-10T19:27:11+03:00

Движение на ул.Некрасовской перекроют на неделю позже, чем планировалось изначально

Изменить размер текста: A A

Мэрия Самары изменила время перекрытия движения транспорта по перекрестку ул.Некрасовской/ул.Галактионовской. Изначально планировалось, что улицу в историческом центре перекроют с 10 по 13 июля, однако сроки были скорректированы.

- Ограничение движения на этом перекрестке будет действовать с 09.00 17 июля до 05.00 20 июля 2020 года, - пояснили в горадминистрации.

Таким образом, общественный транспорт с 10 по 13 июня будет ехать по своим обычным маршрутам. Это относится к трамваям №№1 и 5, а также автобусам, которые едут по маршрутам №№2, 23, 41, 53 и 205.

ИСТОЧНИК KP.RU