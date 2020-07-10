Самарского экс-чиновника, насмерть сбившего девушку в Пермском крае, отпустили из зала суда

10 Июль 2020 2020-07-10T19:53:28+03:00

Ринату Ситдикову запретили выходить из дома по ночам, водить авто и общаться со свидетелями

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Экс-сотрудника администрации Красноярского района Самарской области Рината Ситдикова выпустили из СИЗО, где он находился из-за сбитой им насмерть 18-летней девушки. 7 июля судья освободил обвиняемого прямо во время заседания. Об этом сообщает KP.RU.

Напомним, трагедия произошла 7 июня в г.Кизел Пермском крае. 45-летний Ринат Ситдиков насмерть сбил 18-летнюю Дашу, которая шла по обочине вместе с подругой. Свидетели говорят, что машина ехала с огромной скоростью, а водитель был нетрезв. На суде Ситдиков свою вину признал, его заключили под стражу на месяц, однако впоследствии мужчину отпустили, несмотря на протесты матери погибшей девушки.

Суд предписал Ринату Ситдикову соблюдать некоторые ограничения. Например, экс-чиновнику нельзя выходить из дома с шести вечера до восьми утра, садиться за руль автомобиля и общаться со свидетелями и потерпевшими по уголовному делу.

Ринат Ситдиков возглавлял отдел потребительского рынка в администрации Красноярского района, потом работал там рядовым сотрудником. В администрации района утверждают, что на момент совершения смертельного ДТП Ситдиков уже уволился с госслужбы по собственному желанию, а то, что после этого на сайте он числился в должности начальника отдела потребрынка- не более чем техническая ошибка.

ИСТОЧНИК KP.RU