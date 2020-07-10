2020-07-10T19:53:28+03:00
Общество

Самарского экс-чиновника, насмерть сбившего девушку в Пермском крае, отпустили из зала суда

Ринату Ситдикову запретили выходить из дома по ночам, водить авто и общаться со свидетелями
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Дарье было всего 18 лет. Фото предоставлено матерью погибшей девушкиДарье было всего 18 лет. Фото предоставлено матерью погибшей девушки
Изменить размер текста:

Экс-сотрудника администрации Красноярского района Самарской области Рината Ситдикова выпустили из СИЗО, где он находился из-за сбитой им насмерть 18-летней девушки. 7 июля судья освободил обвиняемого прямо во время заседания. Об этом сообщает KP.RU.

Напомним, трагедия произошла 7 июня в г.Кизел Пермском крае. 45-летний Ринат Ситдиков насмерть сбил 18-летнюю Дашу, которая шла по обочине вместе с подругой. Свидетели говорят, что машина ехала с огромной скоростью, а водитель был нетрезв. На суде Ситдиков свою вину признал, его заключили под стражу на месяц, однако впоследствии мужчину отпустили, несмотря на протесты матери погибшей девушки.

Суд предписал Ринату Ситдикову соблюдать некоторые ограничения. Например, экс-чиновнику нельзя выходить из дома с шести вечера до восьми утра, садиться за руль автомобиля и общаться со свидетелями и потерпевшими по уголовному делу.

Ринат Ситдиков возглавлял отдел потребительского рынка в администрации Красноярского района, потом работал там рядовым сотрудником. В администрации района утверждают, что на момент совершения смертельного ДТП Ситдиков уже уволился с госслужбы по собственному желанию, а то, что после этого на сайте он числился в должности начальника отдела потребрынка- не более чем техническая ошибка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре ищут пропавшую ярко-рыжую женщину
В России откроются «Менделеевские классы». Но пока не везде
В Самаре СМИ дадут гранты на публикации про ответственное потребление
Самарского экс-чиновника, насмерть сбившего девушку в Пермском крае, отпустили из зала суда
Мэрия Самары изменила ограничения в движении транспорта по ул.Некрасовской
В центре Самары лихач на белой иномарке сбил девушку, вылетел на пешеходную аллею и перевернулся
Лучшему сельскому почтальону Самарской области вручили велосипед
В Самаре подвели итоги конкурса «Медицина - мое призвание»
В Самаре на выходные объявили сразу два уровня опасности
Губернатор посмотрел, как строят дорогу Тольятти-Ягодное
Траты россиян возвращаются к уровню до пандемии
Четыре человека умерли в перевернувшейся Тойоте в Красноярском районе
В Тольятти полицейские задержали мужчину, у которого было больше килограмма наркотиков
Niva снова LADA: популярный автомобиль вернулся в семью
Медики раскрыли причины смерти еще двух человек с коронавирусом в Самарской области
Стала известна дата окончания строительства развязки на трассе М-5 в Тольятти
«Тольяттикаучук» повышает надежность производства
Великая самоизоляция глазами оператора связи
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 77 жителей Самарской области
В Самарской области женщина смогла отобрать у бывшего мужа свой автомобиль
Аграрии Самарской области выгодно продали остатки прошлогоднего урожая за рубеж