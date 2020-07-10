2020-07-10T20:44:31+03:00
Общество

В Самаре СМИ дадут гранты на публикации про ответственное потребление

20 июля завершается прием заявок на участие в конкурсе «Энергичные люди»
Лариса СТЕПАНОВА
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Многие отходы можно переработать вторичноМногие отходы можно переработать вторичноФото: Лариса СТЕПАНОВА
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В Самаре 20 июня завершается прием заявок на грантовый конкурс для СМИ «Энергичные люди». Конкурс проводит сеть информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) при поддержке Федерального экологического оператора и Концерна Росэнергоатом. Главная цель конкурса – продвижение идей рационального и осознанного потребления, минимизации затрат без снижения качества жизни.

На реализацию проектов и идей СМИ по освещению этих тем предусмотрены гранты от 50 до 100 тысяч рублей, а общий грантовый фонд проекта составляет около одного миллиона.

Участники смогут предоставить на конкурс проекты по теме рационального и осознанного потребления, в том числе осветить энергосберегающие технологии. Номинации три: «Экономия и ответственное потребление на уровне домохозяйств», «Экономия и ответственное потребление на уровне предприятий и государства» и «Экологическая ответственность на уровне домохозяйств, предприятий и государства».

Уместными будут темы энергосберегающих и энергоэффективных технологий, переработки отходов и развития экономики возобновления природных ресурсов, разделения и переработки мусора в производстве и в быту, цифровые технологии для экономии и развитие покупательской культуры и отказа от излишнего потребления.

Форматы могут быть разными – серия статей, цикл видеосюжетов, онлайн-эфиры в соцсетях, флешмобы, челленджи, мастер-классы, журналистские эксперименты и т.д.

Заявки на конкурс можно подавать до 20 июля, а 3-7 августа объявят победителей. Проект должен быть реализован до 15 октября.

Положение о конкурсе и формат заявки можно скачать здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

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