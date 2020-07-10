2020-07-10T21:07:46+03:00
Общество

В России откроются «Менделеевские классы». Но пока не везде

В новом учебном году они появятся в четырех регионах страны
Лариса СТЕПАНОВА
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В молодежи собираются пробудить интерес к науке и техникеВ молодежи собираются пробудить интерес к науке и техникеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В новом учебном году в четырех регионах России появятся «Менделеевские классы». В список пилотных регионов попали Кировская, Саратовская, Курганская области и Удмуртская Республика. «Менделеевские классы» будут сформированы на базе обычных общеобразовательных школ для того, чтобы повысить интерес старшеклассников к науке и технике.

Инициатором проекта выступил федеральный экологический оператор и Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева. Организаторы планируют рассказать о новых классах 14 июля в 10.00 на онлайн-брифинге. Все желающие могут принять участие, для этого нужно зарегистрироваться, отправив заявку event-feo@mail.ru и позвонив по телефону +7(916) 072-05-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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