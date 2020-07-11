2020-07-11T00:23:48+03:00
Общество

Самара вошла в семерку регионов РФ с самым низким уровнем психических заболеваний

Регионы, в которых психические расстройства фиксируют чаще всего, назвал минздрав РФ
Ольга НОВИКОВА
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По итогам 2019 года Самара заняла седьмую строчку рейтинга самых психически здоровых регионовПо итогам 2019 года Самара заняла седьмую строчку рейтинга самых психически здоровых регионовФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Министерство здравоохранения РФ озвучило перечень регионов, где различные психические заболевания фиксируются чаще всего и реже всего. При проведении исследования в расчет брались умственная отсталость, шизофрения и т.д. и вызванные ими расстройства поведения. Об этом пишет KP.RU.

Самарская область вошла в семерку территорий, где количество зарегистрированных психических заболеваний оказалось наименьшим. Может быть в этом виноват целительный воздух города-курорта или традиционная купеческая расчетливость, но количество подобных случаев в пересчете на каждые сто тысяч населения в Самарской области составило всего 2914. Для сравнения, средний показатель по стране по данным минздрава - 3939,5 случая на 100 тыс. населения.

Меньше всего психически нездоровых людей в Чечне - 1411,9 на сто тысяч населения. В Москве чуть больше - 2022,5. Замыкает тройку лидеров Ингушетия с показателем в 2067,8,

Больше всего людей с психическими расстройствам обнаружено в 2019 году на Чукотке – 9922,9 случаев на 100 тысяч человек. В Алтайском крае пациентов психиатра 6638,6 на 1—тысяч населения, в Еврейском АО - 6214,6.

Всего в 2019 году в России было зафиксирован 5,8 случаев психических заболеваний

ИСТОЧНИК KP.RU

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