2020-07-11T09:20:50+03:00
Общество

Многодетная мама из Самары выиграла в викторине машину

Она стала одним из победителей викторины «Наша губерния 2020»
Евгения ВАСИНА
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Фото Самарского областного отделения Союза журналистов РоссииФото Самарского областного отделения Союза журналистов России
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В Доме журналиста вручили главные призы победителям викторины «Наша губерния 2020». Так многодетная мама Наталья Энгельс выиграла машину. Женщина призналась, что до сих пор не может поверить в свою удачу.

- У меня четверо детей: дочь, уже взрослая, и три сына. Участвовали в викторине не особо веря в удачу. Только сейчас осознали, что всё это действительно произошло с нами. Для нас такой выигрыш – большое счастье. Младшим хочется на природу, в деревню к дедушке. Теперь будем ездить на собственной машине, - рассказала победительница

Как отметили организаторы акции, призы остальным победителям будут выдавать с 11 по 31 июля в центрах выдачи призов.

В Тольятти победителей ждут в библиотеке на ул. Голосова, 20. В Самаре – в Самарской областной универсальной научной библиотеке, что по адресу пр. Ленина, 14а.

Центры выдачи призов работают с 11 по 31 июля с 10:00 до 18:00 ежедневно, кроме понедельников. Работает также и горячая линия викторины: 8-800-5555263.

Напомним, викторина проходила 1 июля в пунктах общественного голосования. Участвовать мог каждый совершеннолетний житель Самарской области. В итого оказалось более 1 миллиона участников.

Общий призовой фонд: 3 квартиры, 3 автомобиля, 4 тысячи подарочных карт и открытки с видами Самарской губернии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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