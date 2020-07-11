2020-07-11T09:50:59+03:00
Происшествия

Дерзкий тольяттинец ограбил администратора комиссионного магазина

Но уйти от полицейских ему не удалось
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мужчину быстро задержалиМужчину быстро задержалиФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

В Тольятти молодой человек ограбил администратора комиссионного магазина. Он украл у него мобильный телефон и сбежал. Пострадавший обратился в отдел полиции №22 Управления МВД России.

Полицейские осмотрели место происшествия, поговорили с очевидцами произошедшего и составили автопортрет грабителя. Ориентировку разослали личному составу гарнизона полиции. Как следует из материалов уголовного дела, после проведенных оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска предположили, что к преступлению может быть причастен 45-летний житель Тольятти. Мужчина ранее был судимый за кражу.

Вскоре подозреваемого задержали. Он рассказал, что украденный телефон заложил в одном из ломбардов города за 500 рублей, а вырученные деньги потратил на свои нужды.

Сейчас задержанный стал участником очередного уголовного дела и может отправиться в исправительное учреждение на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На ул. Ново-Вокзальной теплосети не выдержали испытаний
В Самарской области зафиксированы экстремально-высокие температуры воздуха
На улице Зои Космодемьянской в Самаре хлестал кипяток
Медики рассказали причины смерти еще двух пациентов с коронавирусом в Самарской области
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 83 жителя Самарской области
В Самаре изменили расписании движения автобусов №№ 3 и 13
В Самарской области 14-летний мальчик на мопеде влетел в отечественную легковушку
Вода на двух самарских пляжах неудовлетворительного качества
В Самарской области еще 83 человека заболели коронавирусом
Дерзкий тольяттинец ограбил администратора комиссионного магазина
Многодетная мама из Самары выиграла в викторине машину
Самара вошла в семерку регионов РФ с самым низким уровнем психических заболеваний
В Самаре ищут пропавшую ярко-рыжую женщину