Дерзкий тольяттинец ограбил администратора комиссионного магазина

11 Июль 2020 2020-07-11T09:50:59+03:00

Но уйти от полицейских ему не удалось

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В Тольятти молодой человек ограбил администратора комиссионного магазина. Он украл у него мобильный телефон и сбежал. Пострадавший обратился в отдел полиции №22 Управления МВД России.

Полицейские осмотрели место происшествия, поговорили с очевидцами произошедшего и составили автопортрет грабителя. Ориентировку разослали личному составу гарнизона полиции. Как следует из материалов уголовного дела, после проведенных оперативно-разыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска предположили, что к преступлению может быть причастен 45-летний житель Тольятти. Мужчина ранее был судимый за кражу.

Вскоре подозреваемого задержали. Он рассказал, что украденный телефон заложил в одном из ломбардов города за 500 рублей, а вырученные деньги потратил на свои нужды.

Сейчас задержанный стал участником очередного уголовного дела и может отправиться в исправительное учреждение на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU