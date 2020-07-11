В Самарской области еще 83 человека заболели коронавирусом

11 Июль 2020 2020-07-11T10:41:53+03:00

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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 11 июля 2020 года в Самарской области. За последние сутки выявлено еще 83 новых случаев заражения. В итоге сейчас общее число зарегистрированных заболевших в регионе составляет 5804 человек. При этом 3562 из них выздоровели, а 63 – скончались.

– За минувшие сутки в России выявили еще 6611 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 678 жителей, в Санкт-Петербурге – 296. В Ханты-Мансийском АО – 268, а Свердловской области – 280, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Всего число заболевших коронавирусом в России составляет 720 547 человек, 497 446 пациентов выздоровели (в том числе 8 378 за минувший день), 11 205 больных умерли (188 из них за минувшие сутки).

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ИСТОЧНИК KP.RU