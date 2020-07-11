Вода на двух самарских пляжах неудовлетворительного качества

11 Июль 2020 2020-07-11T11:04:51+03:00

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Самарской области не рекомендуют на них купаться

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В Самарской области для отдыха приготовили 14 пляжей. За состоянием воды и песка на них наблюдают сотрудники управления Роспотребнадзора по Самарской области. Накануне они в очередной раз проверили места отдыха, и обнаружили отклонения от нормы на двух пляжах.

- На 10 июля исследовано 24 пробы воды водоемов в местах рекреации на санитарно-химические показатели, 48 проб – на микробиологические показатели, 14 проб – на паразитологические показатели. В двух местах отдыха выявлены несоответствия нормам по микробиологическим показателям, речь идет о пляже - Загородный парк в Самаре и пляже – I очередь набережной (от улицы Ленинградской до ул. Вилоновской), - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве также отметили, что возбудителей патогенной микрофлоры не обнаружено, а качество песка соответствует гигиеническим требованиям. При этом специалисты рекомендует ограничить купание на указанных пляжах.

- Одновременно напоминаем отдыхающим, что не соблюдение на территории пляжей принципов социального дистанцирования потенциально может способствовать распространению новой коронавирусной инфекции среди жителей области, - напомнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU