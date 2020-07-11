В Самаре изменили расписании движения автобусов №№ 3 и 13

11 Июль 2020 2020-07-11T12:26:26+03:00

Изменения вступят в силу уже с 13 июля

Изменить размер текста: A A

Администрация Самары сообщила об изменении расписания движения автобусов №№ 3 и 13. С 13 июля они будут холить по новому расписанию.

Так автобус маршрута №3 отправится в рейс от поселка Шмидта в 06:40, следующий в 07:25, затем в 08:30, 09:30, 11:00, 12:30, 13:30, 14:30, 15:40, 17:20, 18:20 и последний рейс автобус совершит в 19:20.

В направлении от площади Революции первая машина уедет в 07:00, затем в 07:45, 08:54, 09:54, 11:27, 12:54, 13:54, 14:54, 16:04, 17:44, 18:47, а последний рейс в этом направлении в 19:47.

Автобус маршрута № 13 от поселка Шмидта уедет в 07:33, затем в 09:01, 10:00, 11:40, 13:03, 14:00, 15:00, 17:05, 18:05, 19:05 и в 20:05;

А в направлении от Губернского рынка автобуса стоит ждать в 07:08, 08:36, 09:35, 11:15, 12:38, 13:36, 14:34, 16:25, 17:40, 18:40 и 19:40.

ИСТОЧНИК KP.RU