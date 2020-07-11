2020-07-11T12:20:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 83 жителя Самарской области

Выяснили, где и как заразились коронавирусом новые 83 человек из Самарской области
Евгения ВАСИНА
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Еще 83 человека заболели в Самарской области.Еще 83 человека заболели в Самарской области.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, как и где заболели новой инфекцией еще 83 жителя нашей губернии, которых выявили на сегодня, 11 июля. Общее число заболевших в области достигло 5804 человек, При этом 3562 из них выздоровели, а 63 – скончались.

– 48 новых заболевших выявлено в Самаре, еще 11 в Тольятти, 5 - в Безенчукском районе, 3- в Сызрани и Кинель-Черкасском районе. По 2 человека в Кинеле, Волжском и Кинельском районах. По 1 новому случаю в Богатовском, Елховском, Камышлинском, Пестравском, Сергиевском, Ставропольском районах и в городе Похвистнево, – говорится в сообщении.

18 новых случаев выявлены при обследовании круга контактных с ранее заболевшими. В том числе так обнаружили 12 заболевших в Самаре, 2 – Сызрани, по 1 в Тольятти, Камышлинском, Кинельском и Пестравском районах.

46 человек обследованы с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ, еще 19 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

За сутки в регионе проведено 5050 лабораторных исследований на КВИ, нарастающим итогом 345280. На 10 июля меднаблюдение проводится в отношении 473 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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