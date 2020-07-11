2020-07-11T12:14:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Медики рассказали причины смерти еще двух пациентов с коронавирусом в Самарской области

Общее число жертв инфекции достигло 63 человека
Евгения ВАСИНА
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Еще два человека умерли от COVID-19 в Самарской области.Еще два человека умерли от COVID-19 в Самарской области.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 11 июля, в Самарской области выросло число погибших от коронавируса. К сожалению, еще два жителя области не смогли победить болезнь. Теперь общее число умерших от новой коронавирусной инфекции в регионе составило 63 человека. Всего в регионе выявлено 5804 заболевших COVID-19. Из них 3562 человека уже выздоровели и были выписаны.

– За минувшие сутки скончались еще две женщины. Одной 67 лет, она страдала заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Второй пациентке 74 года, она страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Показатель смертности на 100 тыс. населения в Самарской области - 1,97, по стране - 7,67. Коэффициент летальности в области - 1,09, в стране - 1,56, – сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области.

Выздоровели больше половины пациентов - 3562, в том числе 33 человека выписались из стационаров Самары, Тольятти, еще 25 человек в Самаре, Тольятти и Сызрани завершили амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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